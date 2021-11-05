Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Рубин" постарается подписать Кучаева в зимнее трансферное окно.
"Эту информацию я никак не могу прокомментировать. Это какой-то слух", - приводит слова Яровинского Sport24.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в текущем сезоне провел 12 матче во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За первую команду "армейцев" 23-летний футболист провел 112 матчей, забил 8 мячей и стал автором 9 голевых передач. Контракт россиянина рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Кучаева в 5 млн евро.
Источник: "Рубин" зимой попробует подписать полузащитника ЦСКА Кучаева
"Это какой-то слух". Яровинский - об интересе "Рубина" к Кучаеву
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев интересен казанскому клубу.
Фото: РПЛ