Кирьяков: Максименко не оправдал ожиданий. В перспективе Селихов будет лучше

— Максименко не оправдал ожиданий! Он проводит неудачный сезон, в чемпионате России и еврокубках.
Есть Селихов, который, на мой взгляд, первый матч против "Ростова" сыграл не так, как полагается. Но нужно учитывать, что он продолжительное время не играл. Считаю, что в перспективе Селихов будет лучше, чем Максименко, — рассказал Кирьяков в интервью "РБ Спорт".
23-летний Максименко провел за основную команду красно-белых 117 матчей. В нынешнем сезоне на счету вратаря 17 выходов на поле во всех турнирах, 27 пропущенных мячей и четыре матча "на ноль".
27-летний Селихов перешел в "Спартак" в январе 2017 года, но из-за травм провел за команду лишь 40 матчей. В нынешнем сезоне Селихов сыграл за первую команду красно-белых два матча и пропустил два мяча. Контракт вратаря истекает в декабре следующего года.
Завтра, 7 октября, "Спартак" дома сыграет против "Локомотива". Встреча начнется в 19:00 мск.
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Фото: РИА Новости