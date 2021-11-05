Об этом сообщает руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
— Главный тренер "Спартака" — Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите, — рассказал Зеленов Sport24.
В СМИ появилась информация, что новым главным тренером "Спартака" может стать 43-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, последним местом работы которого был "Наполи". По сведениям, красно-белые предложили Гаттузо трехлетний контракт.
В настоящее время "Спартак" тренирует португалец Руй Витория. Под его руководством команда идет на девятой строчке чемпионата России, набрав 18 очков в 13 турах. В Лиге Европы красно-белые занимают последнее место в группе.
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Гаттузо
Московский "Спартак" не ведет переговоры с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.
Фото: Tano Pecoraro/LaPresse via AP