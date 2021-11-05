Смородская назвала "Спартак" "клубом расистов".
— Как показывает практика, если Смородская проиграет суд, то она должна будет, во-первых, опровергнуть свои слова, а во-вторых, может быть назначен штраф.
Я думаю, что у "Спартака" хорошие шансы, — рассказал Прокопец в интервью Sport24.
Смородская назвала "Спартак" "клубом расистов" после того, как игроки команды отказались вставать на колено перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера" (1:1).
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Стало известно, что грозит Смородской за слова про "Спартак"
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможное наказание для бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской за слова в адрес "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"