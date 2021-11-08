Российский функционер назначен советником главы федерации Александра Чеферина.
— Назначен с 5 ноября советником Руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех, — цитирует Прядкина "Матч ТВ".
60-летний Прядкин был президент РПЛ с ноября 2007 по октябрь 2021 года. Месяц назад Прядкин покинул свою должность на общем собрании клубов. На посту его заменил Ашот Хачатурянц.
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Экс-президент РПЛ Прядкин стал советником главы УЕФА
Бывший президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин получил назначение в УЕФА.
Фото: РФС