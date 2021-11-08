"Сейчас команде нужно стиснуть зубы и тупо через "не могу" набирать очки. А игра придет! И хочешь - верь, а хочешь - нет, но у "Спартака" еще есть шансы занять второе место.
Очень важная ничья с "Локомотивом". Она подтвердила, что у ребят есть характер", - цитирует Никифорова "СЭ".
"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1) в матче 14-го тура РПЛ. Отметим, что "красно-белые" с 35-й минуты играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов.
Подопечные Витории набрали 19 очков и после 14-ти туров идут на 9-й строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре, который станет последним в первом круге сезона-2021/22 москвичи в гостях сыграют против "Краснодара". Матч состоится 20 ноября (19:00 мск).
Калиниченко объяснил, почему считает, что "Спартаку" нужно уволить Виторию
Никифоров: у "Спартака" еще есть шансы занять второе место
Ветеран "Спартака" Юрий Никифоров высказался об итогах матча 14-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"