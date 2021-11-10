Комиссия постановила, что решение об удалении было верным, поскольку Клаудиньо атаковал соперника прямой ногой, угрожая его безопасности.
Напомним, Клаудиньо получил прямую красную карточку на 51-й минуте матча "Зенита" с "Уралом" при счете 0:0, с которым в итоге и закончилась встреча
ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо
Экспертно-судейская комиссия 9 ноября провела заседание, на котором было рассмотрено обращение "Зенита" с просьбой оценить удаление полузащитника клуба Клаудиньо в матче с "Уралом".
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