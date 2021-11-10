"Я грешен и делаю достаточно много неправильных вещей, но понимаю, что-то, что делал раньше и сейчас - это две большие разницы. Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются", - поделился Фернандес в интервью "СЭ".
Фернандес перебрался в ЦСКА в 2012 году из бразильского "Гремио". С тех пор он отыграл за "армейцев" более 300 матчей, получил российский паспорт и вызывался в сборную России.
В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 13 матчей в РПЛ. ЦСКА после 14 туров занимает 5-е место в таблице. В активе красно-синих 23 очка.
Фернандес: в Бразилии мог пойти в ночной клуб, а потом прийти пьяным на тренировку
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о случаях несоблюдения режима во времена игры в чемпионате Бразилии.
Фото: ФК ЦСКА