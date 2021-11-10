"Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Первые три месяца учил язык, но потом оставил эту затею, потому что невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме", - сказал Фернандес в интервью "СЭ".
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, когда за сумму около 10.5 млн евро перебрался из бразильского "Гремио". Летом 2016 года Фернандес получил российский паспорт и стал вызываться в сборную России.
Напомним, в этом году 31-летний защитник объявил о завершении карьеры в сборной, объяснив это решение желанием сосредоточиться на клубной карьере.
В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 13 матчей в РПЛ. ЦСКА после 14 туров занимает 5-е место в таблице. В активе красно-синих 23 очка.
Фернандес попросил прощения за то, что не выучил русский язык
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, почему за 9 лет выступлений в России так и не смог выучить русский язык.
Фото: ФК ЦСКА