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Марио Фернандес: нынешний ЦСКА должен быть минимум в тройке лидеров РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался по поводу нестабильных результатов "армейцев" в нынешнем сезоне.
Фото: РПЛ
ЦСКА после 14-го тура Российской Премьер-лиги занимает 5-е место в таблице, имея в активе 23 очка.

"Конечно, я очень озабочен этой ситуацией. Мне очень грустно, я раздосадован. Я привык из года в год бороться только за 1-2 место в чемпионате, это в крови у всего нашего ЦСКА. Каких результатов ждать от команды? С моей точки зрения, ЦСКА должен быть минимум в тройке. Мы очень хотим поднять ЦСКА на то место, которое принадлежит ему по праву - место среди лидеров российского футбола", - цитирует Фернандеса Bobsoccer.

Защитник Марио Фернандес в текущем сезоне провел 13 матчей, результативными действиями не отметился. Всего за армейский клуб 31-летний футболист сыграл в 312 матчах, в которых забил 8 голов и стал автором 46 результативных передач. Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.

21 ноября ЦСКА на своем поле примет "Химки". Игра 15-го тура Российской Премьер-лиги начнется на "ВЭБ Арене" в 14:00 мск.


Теги: ЦСКА Фернандес
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