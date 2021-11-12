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Хлусевич: переход в "Спартак" мотивирует

Полузащитник тульского "Арсенала" и молодежной сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал победу национальной команды над Словакией (3:0) в матче отбора на ЧЕ-2023 (U-21).
Фото: ПФК "Арсенал"
"Мы выполняли установку тренера, готовили именно к этой игре нас. Результат положительный, значит мы выполнили установку. Мы набираем, сыгрываемся. Окрыляет ли информация о переходе в "Спартак"? Нет, я скорее не обращаю на это внимание. Меня это точно не отвлекает. Это даже больше мотивирует, потому что есть если не давление, то желание показать себя с лучшей стороны", - сказал Хлучевич.

Молодежная сборная России со счетом 3:0 победила Словакию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 (U-21). Авторами забитых мячей стали полузащитник Даниил Хлусевич, а также нападающие Гамид Агаларов и Тимур Сулейманов

Ранее стало известно, что "Спартак" достиг договоренности о переходе Хлусевича из "Арсенала". В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 50 матчах, забил 7 мячей и стал автором 15 голевых передач.

Источник: Матч ТВ

Официально: Хлусевич перейдет из тульского "Арсенала" в "Спартак"


Теги: Хлусевич Арсенал Тула Молодежная сборная России
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