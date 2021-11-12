Сообщается, что сумма трансфера за 18-летнего защитника может составить четыре миллиона евро.
В случае успешно проведенной сделки, московская команда постарается оформить игроку российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ. Мампасси родился в Донецке, а жители Донбасса могут получить гражданство Российской Федерации по упрощенной системе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Зенит" и "Динамо" могут перехватить Мампасси у "Локомотива"
СМИ: защитник "Шахтера" Мампаси близок к переходу в "Локомотив"
СМИ: "Локомотив" планирует оформить украинцу Мампасси российское гражданство после трансфера
"Локомотив" близок к покупке защитника "Шахтера" Марка Мампасси.
Фото: ФК "Шахтер"