"Спорили ли с Сергеевым про матч наших сборных? Да, я пошутил, что ударю ему по ногам, если он забьет Хорватии. Смотрел второй тайм матча с Кипром, не знаю, почему Карпин его не выпустил – было три, четыре гола, можно было попробовать. Думаю, скоро он покажет, почему его вызвали в сборную", - передает слова Бегича "Metaratings".
Напомним, форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев в этом месяце впервые попал в окончательный список сборной России. Подопечные Карпина в Санкт-Петербурге разгромили Кипр (6:0), но Сергеев так и не появился на поле.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи в 14 матче в составе самарцев в РПЛ. Это его первый сезон в Премьер-лиге. До этого футболист несколько сезонов выступал в ФНЛ.
Защитник "Крыльев" Бегич: пошутил, что ударю Сергееву по ногам, если он забьет Хорватии
Защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич прокомментировал вызов своего одноклубника Ивана Сергеева в сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"