Как сообщает источник, летом красно-белым, которые искали варианты для усиления защитной линии, предложили Фредерика Гильбера из "Астон Виллы". Футболист был согласен на переход, а сам трансфер оценивался в 4-5 млн евро. Но клуб отказался от француза из-за возраста, в этом году ему исполнится 27 лет.
В итоге Гильбера арендовал французский "Страсбур", за который он уже выступал на правах аренды с января по июль 2021.
Текущая стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. У него в активе один матч за молодежную сборную Франции.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартаку" летом предлагали защитника "Астон Виллы" Гильбера
Защитник "Астон Виллы" Фредерик Гильбер мог перебраться в "Спартак".
Фото: Getty Images