"Не сработались с Черчесовым? Ну как не сработались…Я прихожу на тренировку, улыбаюсь. Он мне: "Что ты улыбаешься? Что, смешно тебе?". Приходишь на следующий день с кирпичом на лице. Он: "Чего грустный такой?"
Ну и как подстроиться? Полрожи улыбаешься, а полрожи так? Если ты меня не ставишь, какая разница, улыбаюсь я или нет?", - сказал Прудников на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Прудников является воспитанником "Спартака", за который выступал до 2012 года. После этого Александр подписал контракт с "Аланией". В составе московского клуба форвард сыграл 46 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Последним клубом Прудникова был "Витебск" из Беларуси, за который он играл в 2019 году.
Станислав Черчесов тренировал "Спартак" чуть больше года - с 2007 по 2008-й. За это время красно-белые завоевали серебро чемпионата России.
Прудников о Черчесове: прихожу на тренировку с улыбкой, он говорит: "Что, смешно тебе?". На следующий день: "Чего грустный такой?"
Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников рассказал об отношениях со Станиславом Черчесовым во времена игры за красно-белых.
Фото: РФС