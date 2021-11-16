"В РПЛ поступило предложение о переносе [мартовского] тура. Рассмотрим этот вопрос на общем собрании лиги 22 ноября", - цитирует Хачатурянца "Матч ТВ".
Напомним, сборная России финишировала на 2-м месте в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах за путевку на мундиаль в Катар. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта 2022 года.
По предварительному расписанию матчи 22-го тура РПЛ намечены на 20 марта 2022 года.
Карпин поддержал идею переноса матчей РПЛ ради подготовки сборной России к стыковым матчам
РПЛ может перенести 22-й тур ради подготовки сборной России к стыковым матчам
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что лига рассмотрит вопрос о переносе мартовского тура чемпионата ради стыковых матчей сборной России.
Фото: РФС