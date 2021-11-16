"Как обстоит ситуация с продлением контракта? Все в режиме ожидания. Мы разговариваем на счет этого, но сейчас нет из-за паузы на матчи сборных. В любом случае, это не настолько срочный вопрос, чтобы это делать немедленно. Есть еще год, чтобы подготовить правильный контракт", - цитирует Чибежа Sport24.
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 14 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 80 матчей и забил 7 мячей.
ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав в 14 матчах 23 очка. В воскресенье, 21 ноября, "красно-синие" на своем поле примут "Химки". Игра 15-го тура чемпионата России начнется в 14:00 мск.
Агент Бийола: продление контракта с ЦСКА? Все в режиме ожидания
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о ситуаций с продлением действующего контракта словенца.
Фото: ПФК ЦСКА