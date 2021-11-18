Источник: Газинский в этом году уже не сыграет за "Краснодар"

У полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского случился рецидив травмы, полученной еще в октябре.

Фото: ФК "Краснодар"





Полузащитник Юрий Газинский в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах за "



Источник: По информации источника, в начале октября Газинский надорвал сухожилие. Отмечается, что возвращение российского полузащитника в общую группу ожидалось к концу ноября, но теперь Газинский вернется в строй уже после зимней паузы в Российской Премьер-лиге.Полузащитник Юрий Газинский в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах за " Краснодар ", в которых забил 1 гол. В общей сложности за "быков" 32-летний футболист сыграл в 275 матчах, на его счету 14 забитых мячей и 28 голевых передач. Контракт Газинского с "Краснодаром" рассчитан до лета 2022 года.Источник: РБ Спорт