"Контракт подписан. Самые положительные эмоции от этого события, потому что я там играл и провёл одни из лучших своих годов в "Динамо". Настроен на продуктивную работу. Спасибо "Динамо", что приняли обратно в семью", - цитирует Гришина "СЭ".
Ранее Гришин работал в тренерском штабе столичного клуба "Локомотив-Казанка". Эту команду 50-летний специалист покинул в середине октября текущего года.
Московское "Динамо" в таблице Российской Премьер-лиги располагается на 3-м месте, набрав в 14 матчах 26 очков. Ближайший матч "бело-голубые" проведут в воскресенье, 21 ноября. На своем поле подопечные Шварца встретятся с тульским "Арсеналом".
Гришин: спасибо "Динамо", что приняли обратно в семью
Экс-футболист "Динамо" Александр Гришин подтвердил информацию, что он вошел в тренерский штаб академии московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА