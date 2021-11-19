— Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие.
Главное, с психологической точки зрения, не уступить "Зениту" до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии, — рассказал Кержаков в интервью "Спорт уик-энд".
38-летний Кержаков — воспитанник "Зенита". В годы игровой карьеры футболист выступал за петербуржский клуб с 2001 по 2007, а также с 2010 по 2017 год, сыграв за команду в 386 матчах, забив 163 гола и отдав 69 голевых передач.
Матч 15-го тура РПЛ "Зенит" — "Нижний Новгород" станет для Кержакова первым против родной команды в качестве тренера. Начало встречи: 19:00 мск.
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Кержаков: главное, с психологической точки зрения, не уступить "Зениту" до игры
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Нижний Новгород"