— В свое время "Спартак" был готов возглавить Арсен Венгер, говорил: "Ну, красно-белых-то я тренировал, мне не в новинку, могу и дальше тренировать!".
Но в "Спартаке" отказались от идеи приглашения Венгера… Даже никакой встречи не было, хотя Арсен ждал нас на встречу. Но мне сказали в клубе что-то типа "Не надо нам такого хорошего тренера", — цитирует Варгу "РБ Спорт".
72-летний Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Сейчас французский специалист занимает пост Директора по развитию FIFA.
"Cпартак" после 14-и туров чемпионата России занимает девятую строчку турнирной таблицы с 19 очками. Завтра, 20 ноября, "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара". Начало матча: 19:00 мск.
"Не надо нам такого хорошего тренера". Варга рассказал, как в "Спартаке" отказались от Венгера
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что в свое время "Спартак" отказался от услуг французского тренера Арсена Венгера.
Фото: Getty Images