— Не мне судить о тех, кто его освистывает. Я не знаю, что было раньше. Я так понимаю, все из-за того, что Артем перешел из "Спартака".
Дзюба помогает "Зениту", забивает мячи, отдает голевые передачи — он делает максимум для команды, — рассказал Ракицкий в интервью "СЭ".
33-летний Дзюба — воспитанник "Спартак". В "Зенит" футболист перешел летом 2015 года на правах свободного агента. За шесть лет в клубе нападающий забил 102 гола и отдал 66 голевых передач в 229 матчах.
В нынешнем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 19 матчах. Контракт нападающего истекает следующим летом.
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Ракицкий предположил, почему фанаты "Зенита" освистывают Дзюбу
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о нападающем клуба Артеме Дзюбе.
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