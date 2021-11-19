— Да, обыграть "Спартак" так крупно — это достойно, на всю жизнь запомнится.
Было видно, что они не знают, что с нами делать, — рассказал Ракицкий в интервью "СЭ".
"Зенит" разгромил "Спартак" (7:1) в матче 12-го тура чемпионата России. Сейчас "Зенит" занимает первую строчку РПЛ с 30 очками, а сегодня, в рамках 15-го тура, сыграет дома против "Нижнего Новгорода".
32-летний Ракицкий в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах, забив гол и отдав шесть голевых передач. Контракт футболиста истекает следующим летом.
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"Они не знали, что с нами делать". Ракицкий — о разгроме "Спартака" 7:1
Фото: Чемпионат