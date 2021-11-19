Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Зенит
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.14X 8.8П2 20

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.5X 3.2П2 2.26

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
22:30
БаварияНе начат
П1 13X 8П2 1.19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.21X 3.35П2 4

Ракицкий рассказал, предлагал ли ему "Зенит" продлить контракт

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о ситуации со своим контрактом.
Фото: "Зенит"
Ракицкий сообщил, что "Зенит" не предлагал ему пролонгировать контракт, действующий до конца сезона. При этом игрок заявил, что его все устраивает в петербургском клубе.

"Предлагал ли мне "Зенит" продлить контракт? Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут. <...> Хочу ли я завершить карьеру в "Зените"? Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в "Зените". Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три", - сказал Ракицкий.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Ракицкий провел 12 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

"Зенит" на данный момент является лидером РПЛ, в активе команды Сергея Семака 30 очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Ракицкий Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Зенит" - "Нижний Новгород". Кержаков и Дзюба - в основном составе хозяев, Оздоев и Азмун остались в запасе
Агенты Миранчука и руководство "Аталанты" обсудили будущее игрока
Черевченко прокомментировал свое возвращение в "Химки" 1
"Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера
Ракицкий рассказал, предлагал ли ему "Зенит" продлить контракт 1
Бабаев - об интервью Олича: абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. Журналист его просто использовал 3
"Кто еще не в курсе, мы разводимся". Жена Зобнина пошутила о просьбе футболиста уменьшить его зарплату 4
Глебов высказался о возможном переходе в "Спартак" 1
Аджоев: "Арсенал" не рассматривает вариант с приглашением Дзюбы 4
Агаларов возобновил тренировки с "Уфой"
Черевченко подтвердил, что вновь стал главным тренером "Химок"
Шварц: работа в сборной России? Сосредоточен только на "Динамо" 2
Колосков: Зобнин превратился в посредственного футболиста. Он ничем не выделяется, что в сборной и в клубе 8
Глебов готов стать капитаном сборной России в стыковых матчах к ЧМ-2022 2
Черевченко представили в качестве тренера "Химок" 4
"Урал" готов арендовать Дзюбу в ближайшее трансферное окно 18
"Они не знали, что с нами делать". Ракицкий — о разгроме "Спартака" 7:1
Источник: Азмун согласовал четырехлетний контракт с "Лионом" 15
Ракицкий предположил, почему фанаты "Зенита" освистывают Дзюбу 7
Шварц — об "Арсенале": нас ждет соперник, который добился весомых результатов в последних матчах
Ракицкий: "Спартак" — не конкурент "Зениту" в борьбе за чемпионство 16
"Не надо нам такого хорошего тренера". Варга рассказал, как в "Спартаке" отказались от Венгера 8
Валуев — о словах Тарасовой: если мы сравним наш футбол с европейским, то можем сказать, что у нас футбола нет 3
Семин — о Карпине: он был очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры
"Зато в "Райо Вальекано" поехал, и точно не зря". В Ла Лиге вспомнили фразу Карпина про Фалькао
Кержаков: главное, с психологической точки зрения, не уступить "Зениту" до игры
Домашние матчи топ-7, «Зенит» против Кержакова, «Краснодар» против «Спартака». Главные интриги 15 тура РПЛ
Ярошик: Карпину надо брать пример с Манчини 2
Орлов: я за то, чтобы в РПЛ была еще одна команда из Санкт-Петербурга 15
Сульшер планирует обсудить тактику "МЮ" с лидерами команды 2
Все новости
-