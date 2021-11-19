Ракицкий сообщил, что "Зенит" не предлагал ему пролонгировать контракт, действующий до конца сезона. При этом игрок заявил, что его все устраивает в петербургском клубе.
"Предлагал ли мне "Зенит" продлить контракт? Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут. <...> Хочу ли я завершить карьеру в "Зените"? Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в "Зените". Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три", - сказал Ракицкий.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Ракицкий провел 12 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
"Зенит" на данный момент является лидером РПЛ, в активе команды Сергея Семака 30 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Ракицкий рассказал, предлагал ли ему "Зенит" продлить контракт
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о ситуации со своим контрактом.
Фото: "Зенит"