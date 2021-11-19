Руководство "Уфы" планирует в зимнее трансферное окно осуществить продажу двух футболистов, сообщают СМИ. По данным источника, это 21-летний нападающий Гамид Агаларов, в отношении которого речь может идти о трансфере за рубеж, и 25-летний центральный защитник Юрий Журавлев, к которому проявляет интерес один из клубов верхней половины турнирной таблицы РПЛ.
Агаларов является лидером гонки бомбардиров текущего сезона чемпионата России - на его счету 11 забитых голов в 14 матчах, а также 1 результативный пас. Срок действия его соглашения с "Уфой" истекает в декабре 2022 года. Журавлев в нынешнем сезоне провел за башкирский клуб 11 матчей и результативными действиями не отметился, его контракт заканчивается в июне 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Уфа" продаст лучшего бомбардира РПЛ Агаларова и защитника Журавлева в зимнее трансферное окно
По данным источника, зимой "Уфа" может расстаться с нападающим Гамидом Агаларовым и центральным защитником Юрием Журавлевым.
Фото: ФК "Уфа"