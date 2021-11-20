— Не могу принять эту красную карточку, это поворотный момент в игре. Сделали все, что могли. К сожалению, этого не хватило для того, чтобы набрать очки, — рассказал Гисдоль в интервью Sport24.
"Локомотив" проиграл "Ахмату" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России. С 34-й минуты "железнодорожники" играли в меньшинстве после удаления Мурило.
"Локомотив" проиграл "Ахмату". Хозяева играли в меньшинстве с 34-й минуты
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Гисдоль: не могу принять эту красную карточку, это поворотный момент в игре с "Ахматом"
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от "Ахмата" (1:2) в 15-м туре РПЛ.
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