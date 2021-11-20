Напомним, сегодня "Спартак" в гостях проиграл "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 15-го тура РПЛ.
"Когда все пишут, что Руя уволят, то, наверное, так и случится, а за что еще выгонять, если не за такие спортивные результаты. Считаю, что момент ухода португальского специалиста давно настал.
Понятно, что проблема не только в тренере, но и во всем, что происходит в клубе. В целом нужно много чего менять в этой организации. Идти в другое русло, принимать другие решения", - сказал Ребко.
Счет в матче "Краснодар" - "Спартак" на 16-й минуте открыл нападающий "быков" Джон Кордоба. В конце первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Со второй попытки Соболев был точен с одиннадцатиметровой отметки. На 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота "Спартака". Удар реализовал полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк.
Подопечные Витории, имея в своем активе 19 очков, располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Ребко: момент ухода Витории из "Спартака" давно настал
Бывший футболист "Спартака" Алексей Ребко заявил, что главного тренера "красно-белых" Руя Виторию пора отправлять в отставку.
Фото: Getty images