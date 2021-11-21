"Информация об Агаларове в "Динамо"? Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Я из тех людей, которые не судят об игроке по какому-то маленькому отрезку. Молодой, хороший, перспективный футболист. Молодец, забивает и тащит свою команду. Но давайте не будем сейчас бежать впереди паровоза", - цитирует Воронина "Матч ТВ".
Напомним, что в начале ноября появилась информация, что главным претендентом на Агаларова является как раз "Динамо". Сообщалось, что "Уфа" согласна вести переговоры за футболиста за сумму порядка 6-10 млн евро.
После дубля в ворота "Ростова" Агаларов закрепился на первой строчке в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 13 забитых мячей в 15 встречах.
Стоимость Агаларова оценивается порталом transfermarkt в 1.2 млн евро. При этом за последний год его стоимость выросла в несколько раз.
Воронин - о возможном трансфере Агаларова в "Динамо": я не из тех, кто судит об игроке по короткому отрезку
Тренер "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал слухи об интересе москвичей к форварду "Уфы" Гамиду Агаларову.
Фото: ФК "Уфа"