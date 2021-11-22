Воронин, в частности, отметил, что в матче с "Зенитом" "Динамо" не собирается отсиживаться в обороне.
"Последние игры всегда, как правило, тяжелые, поскольку половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубаи - кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере. Будем ли мы играть с позиции силы против "Зенита"? Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться", - сказал Воронин.
Напомним, что в первом круге "Динамо" проиграло "Зениту" на выезде со счетом 1:4.
Встреча 18-го тура РПЛ между московской и петербургской командами пройдет 12 декабря. Начало матча - в 14.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Воронин: в матче с "Зенитом" "Динамо" не будет сидеть в окопах и отбиваться
Тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: Sport24