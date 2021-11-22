Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
20:30
ЭмполиНе начат
Торино
22:45
УдинезеНе начат
П1 2.02X 3.4П2 4

Воронин: в матче с "Зенитом" "Динамо" не будет сидеть в окопах и отбиваться

Тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: Sport24
Воронин, в частности, отметил, что в матче с "Зенитом" "Динамо" не собирается отсиживаться в обороне.

"Последние игры всегда, как правило, тяжелые, поскольку половина ребят уже мыслями в самолете летят на Мальдивы, в Дубаи - кто куда. Важна полная концентрация. Я надеюсь, что там будет совершенно другая игра, нежели в Питере. Будем ли мы играть с позиции силы против "Зенита"? Мы будем играть так, как играли. Мы не будем сидеть в окопах, отбиваться", - сказал Воронин.

Напомним, что в первом круге "Динамо" проиграло "Зениту" на выезде со счетом 1:4.

Встреча 18-го тура РПЛ между московской и петербургской командами пройдет 12 декабря. Начало матча - в 14.00 по московскому времени.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Воронин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Шиманьски: "Динамо" очень хорошо провело первую половину РПЛ
Классен: ощущаю себя русским немцем. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец 1
Семин — о назначении Хачатурянца президентом РПЛ: ему доверяют все клубы. Работы предстоит очень много
Источник: форвард "Факела" Максимов попал в сферу интересов "Рубина"
УЕФА прокомментировал ситуацию с коронавирусом в "Наполи" перед игрой со "Спартаком" 4
Карпин: если Соболев будет в полном порядке, то он будет вызван в сборную России 8
Источник: РПЛ планирует допустить в лигу команды со стадионами на 7.5-8 тысяч зрителей 8
Французская бригада арбитров обслужит матч "Спартака" с "Наполи" в Лиге Европы
Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ 4
Гилерме не сыграет в ближайших матчах "Локомотива" из-за травмы 3
Источник: "Спартак" не отпустит Жиго в другой клуб зимой. Игрок отработает контракт до конца 11
Непомнящий: "Зенит" не испытает проблем с "Мальме" 4
Джикия: Тедеско ни на миг не дал повода думать, что он просто дорабатывает контракт. Поэтому мы и смогли взять серебро 3
Тихонов: Карпин принял абсолютно верное решение остаться со сборной России
"Пока ничего хорошего". В "Спартаке" оценили успехи в первом круге РПЛ 10
Митрески: выход Северной Македонии в стыковые матчи нельзя назвать случайностью
Зидан отклонил предложение возглавить "МЮ"
Стадион на матче "Арсенал" - "Локомотив" разрешено заполнить на 30%
Джикия рассказал, как относится к непопаданию Дзюбы в состав сборной России 1
Бальбуэна: шансы "Динамо" на чемпионство? В команде каждый верит, что это возможно
Джикия: 1:7 с "Зенитом"? Мне до сих пор сложно об этом говорить 6
Пуйоль высказался о перспективах Хави на посту главного тренера "Барселоны"
Джикия: игроки "Спартака" профессионально относятся к делу. Стараемся выполнять требования тренера 4
Руни раскритиковал игроков "МЮ" после отставки Сульшера
Форвард "Наполи" Осимхен получил травму перед игрой со "Спартаком"
Дмитрий Черышев назвал самого удобного соперника для сборной России в стыковых матчах
Шевченко прокомментировал поражение от "Ромы" в дебютном матче во главе "Дженоа"
Аршавин: Газизов упаковывает Агаларова в красивую оберточку для продажи на рынке 3
Источник: "Зенит" в декабре возобновит переговоры по продлению контракта с Азмуном 6
СМИ: Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"
Все новости
-