"Мы получили письмо от "Локомотива" об отмене красной карточки. Мы готовим документы для того, чтобы экспертно-судейская комиссия дала свое заключение", – сказал Григорьянц в интервью "Матч ТВ".
Напомним, защитник "железнодорожников" Мурило получил прямую красную карточку в матче 15-го тура РПЛ против "Ахмата" из-за срыва выхода один на один нападающего гостей Архипова. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба. Во встрече голами отметились Уткин, Полярус и Лисакович.
"Локомотив" после 15 туров занимает 4-ю строчку в РПЛ и имеет в своем активе 25 очков. "Ахмат" расположился на 9-й строчке. Подопечные Талалаева имеют 21 очко.
КДК рассмотрит отмену красной карточки Мурило в матче с "Ахматом"
Глава КДК сообщил, что комитет рассмотрит возможность отмены красной карточки, полученной защитником "Локомотива" Мурило в матче 15 тура против "Ахмата".
Фото: РПЛ