"Если бы Федун обратился бы ко мне, то согласился бы на встречу? Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет "Спартака", - сказал Парфенов и интервью Sport24.
Напомним, Парфенов три года в качестве тренера провел в "Текстильщике", три - в "Тосно", а также два - в "Урале". В ноябре 2020-го Парфенов возглавил тульский "Асренал", однако покинул клуб в сентябре 2021 года.
Московский "Спартак" на данный момент занимает 10-ю строчку в РПЛ и имеет в 19 очков в 15 играх.
Парфенов: согласился бы провести переговоры с Федуном насчет "Спартака"
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" и екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов рассказал о возможности стать главным тренером "Спартака".
Фото: Матч ТВ