Хачатурянц сообщил, что сейчас есть четыре варианта, которые будут рассматриваться руководством РПЛ и клубами чемпионата. По его словам, изменение формата лиги будет направлено на увеличение числа матчей.
"Есть ли новости об изменении формата РПЛ? У нас четыре варианта, которые будут обсуждаться лигой. В конечной стратегии будет выбран один вариант. Ориентированный на увеличение количества матчей. Какой из вариантов будет выбран, сейчас сказать сложно, это будет в процессе обсуждения новой стратегии", - заявил Хачатурянц.
Напомним, что накануне Хачатурянц был единогласно избран президентом РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Хачатурянц: изменение формата РПЛ будет ориентировано на увеличение количества матчей
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о возможном изменении формата лиги.
Фото: РБК