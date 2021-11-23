Напомним, ранее сообщалось, что Ваноли может возглавить "Спартак" во время зимней паузы в чемпионате России.
Генич, комментируя эту информацию, отметил, что руководству "красно-белых" нужно поддерживать тренеров, работающих в клубе. По его мнению, в "Спартаке" тренерам не оказывается должное доверие.
"Опять же, если тренеру не помогать и не поддерживать его в такой империи, как "Спартак", добиться результатов будет очень сложно. Надо бы прекратить в "Спартаке" все закулисные игры, которых предостаточно, и довериться тренеру. <...> К разговору о Тедеско - помните, как его подозревали в нетрадиционной ориентации? Это говорит о том, что даже тренер, дающий результат, находится "под колпаком", - сказал Генич.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" набрал 19 очков под руководством португальского специалиста Руя Витории. По итогам 15 туров чемпионата "красно-белые" занимают 10-е место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
Генич высказался о возможном назначении Ваноли на пост главного тренера "Спартака"
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о потенциальном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Коммент.Шоу"