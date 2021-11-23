Напомним, "Рубин" завершил первый круг Российской Премьер-лиги сезона-2021/22 на 8-м месте, набрав в 15 матчах 22 очка.
"Да, доволен итогами первого круга. Всегда хочется большего, но я доволен. В принципе, эти промежуточные итоги укладываются в нашу стратегию на этот год. Безусловно, у Леонида Викторовича полный карт-бланш, конечно, к нему полное доверие", - сказал Сайманов.
В минувшие выходные "Рубин" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Следующий матч казанский клуб проведет в воскресенье, 28 ноября. На своем поле "Рубин" примет "Динамо". Игра на "Ак Барс Арене" начнется в 16:30 мск.
Леонид Слуцкий возглавляет "Рубин" с 2019 года. Под его руководством казанцы провели 60 матчей, в которых одержали 27 побед, 14 раз сыграли вничью, а также потерпели 19 поражений.
Источник: РИА Новости
"У Слуцкого полный карт-бланш". Гендиректор "Рубина" подвел итоги первого круга РПЛ для команды
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подвел итоги первого круга РПЛ для казанцев.
Фото: ФК "Рубин"