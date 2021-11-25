Зобнин, получивший повреждение в матче отбора на ЧМ-2022 Хорватия - Россия (1:0), заявил, что скоро вернется на поле. При этом хавбек затруднился сказать, будет ли он готов сыграть с "Уфой".
"Самочувствие? Скоро уже вернусь. Две недели? Нет, быстрее. Буду ли готов к матчу с "Уфой"? Посмотрим", - сказал Зобнин.
Отметим, что матч "Уфа" - "Спартак" пройдет 29 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. "Уфа" идет 12-й (15 очков).
Источник: Sport24
Зобнин рассказал о своем восстановлении после травмы
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о своем восстановлении после травмы, полученной в матче со сборной Хорватии.
Фото: Sport24