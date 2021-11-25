"В чемпионате "Спартак" не показывает результат, но в Европе все наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством. <...> Он не сделал ни одного трансфера, принял команду с тем, что было. Он не первый тренер, который показывает нестабильный футбол в "Спартаке", - сказал Комбаров.
Отметим, что в чемпионате России "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Команда Витории имеет в активе 19 очков.
В Лиге Европы "Спартак" является лидером группы C, набрав семь очков. Накануне "красно-белые" победили "Наполи" дома со счетом 2:1 и возглавили турнирную таблицу группы.
Источник: Спорт-Экспресс
Орлов: думаю, "Спартаку" надо оставить Виторию. Дайте ему поработать
"Можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством". Дмитрий Комбаров - о будущем Витории в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о работе Руя Витории в должности главного тренера "красно-белых".
Фото: ТАСС