Напомним, ранее сообщалось, что Рангник договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что немецкий специалист будет назначен на пост главного тренера команды. Стороны могут заключить соглашение на полгода. После этого Рангник будет консультантом "МЮ" в течение двух лет. Теперь английский клуб и Рангник ждут одобрения сделки от "Локомотива".
Мещеряков в своем комментарии отметил, что удивлен информацией о вероятном переходе Рангника в "МЮ".
"Удивлен этой новости. Но это вопросы к тем, кто принимал это решение. Но я привык, что если у человека есть какие-то обязательства, то в России принято их выполнять, доводить всё до конца. Если, конечно, эти обязательства были. Но это очень удивительные новости", - сказал Мещеряков.
Источник: Чемпионат
Мещеряков отреагировал на информацию о договоренности Рангника с "МЮ"
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник близок к переходу в "МЮ".
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