"Уфа" вряд ли продаст Агаларова в зимнее трансферное окно

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
СочиНе начат
П1 5X 3.55П2 1.79
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.6
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.9X 3.9П2 1.73

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
0 - 0
Нефтехимик1 тайм
П1 4.5X 3П2 1.91
Енисей
12:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.65
Спартак-2
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.88X 3.5П2 3.95
Ротор
14:00
ФакелНе начат
П1 4X 3.3П2 1.93
Торпедо
14:00
ВолгарьНе начат
П1 1.5X 4П2 6.4
Акрон
14:00
ОренбургНе начат
П1 4.2X 3.3П2 1.91
Алания
16:00
ВелесНе начат
П1 1.44X 4.6П2 6.2
Кубань
16:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.86X 3.45П2 4.1
Краснодар-2
16:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.64X 3.85П2 5
Балтика
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
15:30
НьюкаслНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.31X 6П2 9
Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.28X 3.3П2 3.35
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.18
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.09X 3.45П2 3.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
СельтаНе начат
П1 3.15X 3.05П2 2.55
Валенсия
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.98X 3.45П2 4.1
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.27X 2.95П2 3.85
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.45X 3.55П2 2.14
Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.46
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.19X 3.5П2 3.35
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 8X 5.4П2 1.38

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 4.8X 4.2П2 1.68
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.48
Кёльн
17:30
Боруссия МНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.46
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3.15X 3.25П2 2.42
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.06X 3.25П2 4.1
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.09X 12П2 24

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.68X 3.9П2 5.4
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.2

"Уфа" вряд ли продаст Агаларова в зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о возможной продаже форварда Гамида Агаларова.
Фото: Чемпионат
— И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения не достойны лучшего, как мы уверены, нападающего России.

Может ли "Уфа" продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно, — рассказал Мурзагулов в интервью ТАСС.

21-летний Агаларов выступает за "Уфу" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне форвард в 15 матчах чемпионата России забил 13 голов, являясь лучшим бомбардиром лиги.

Контракт Агаларова истекает в декабре 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 млн евро.

Газизов: у Агаларова нет ничего страшного. Он готовится сыграть со "Спартаком"


Теги: Уфа Агаларов Российские трансферы
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