— И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения не достойны лучшего, как мы уверены, нападающего России.
Может ли "Уфа" продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно, — рассказал Мурзагулов в интервью ТАСС.
21-летний Агаларов выступает за "Уфу" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне форвард в 15 матчах чемпионата России забил 13 голов, являясь лучшим бомбардиром лиги.
Контракт Агаларова истекает в декабре 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 млн евро.
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"Уфа" вряд ли продаст Агаларова в зимнее трансферное окно
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о возможной продаже форварда Гамида Агаларова.
Фото: Чемпионат