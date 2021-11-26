"Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен", - цитирует Кабреру Sport24.
Ари пребывает в статусе свободного агента с момента окончания контракта с "Краснодаром" в июле этого года. Тем же летом сообщалось, что натурализованный бразилец может подписать контракт с "Химками", но этого в итоге не случилось.
Всего на счету 35-летнего Ари 225 матчей в РПЛ, в которых он отличился 66-ю забитыми мячами и 46-ю ассистами.
Агент Ари сообщил, что зимой футболист может вернуться в Россию
Экс-форвард "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари может вернуться в РПЛ. Об этом рассказал агент футболиста Оливер Кабрера.
Фото: ФК "Краснодар"