"В этой игре на нас ничего особо не давило. Игра расстроила. Да, победили, но качество игры оставляет желать лучшего. Особо моментов не было, но хорошо, что дотерпели и дожали соперника. Результат есть, что радует", - сказал Мостовой.
"Зенит" переиграл ЦСКА и сохранил отрыв в 4 очка от "Динамо", идущего вторым. Сам Мостовой забил второй мяч в ворота "армейцев", установивший итоговый счет встречи.
Всего на счету Мостового в нынешнем сезоне 15 матчей в РПЛ и 3 забитых мяча.
Источник: Матч ТВ
Мостовой - о матче с ЦСКА: победили, но качество игры оставляет желать лучшего
Фото: РИА Новости