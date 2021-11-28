- У нас нет сомнений в высочайшей квалификации футболиста. У него была определенная политическая ситуация, когда он не смог заиграть на более высоком уровне. Некоторое время он был растерян, потому что почувствовал, что под ногами что-то пошатнулось. Но сейчас я вижу в его глазах уверенность и огромный настрой. Готовы ли мы его выкупить? Он будет большим игроком - и с нашей помощью, - передает слова Мурзагулова "РБ Спорт".
20-летний узбекский атакующий хавбек Остон Урунов, трансфер которого принадлежит московскому "Спартаку", текущий сезон проводит в "Уфе" на правах аренды до июня 2022 года. После оформления арендного соглашения Урунов принял участие в 6 матчах за клуб из столицы Башкортостана и не отметился результативными действиями. В сентябре и начале октября полузащитник пропустил 4 матча из-за повреждения пальца руки, в матче 15 тура против "Ростова" (2:2) он также не попал в заявку.
Мурзагулов: Урунов будет большим игроком - и с помощью "Уфы"
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию с арендованным в "Спартаке" узбекским полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: ФК "Уфа"