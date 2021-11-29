Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория рассказал о своих мыслях по поводу матча 16-го тура РПЛ "Уфа" - "Спартак" (1:1).
"Играли мы не очень хорошо — и из-за поля, и из-за соперника. Не всегда хватало уверенности, скорости, соперник сильно усложнял нам жизнь. Мы сравняли счет с пенальти, я считаю, что результат справедлив" , - сказал Витория на пресс-конференции.
Напомним, что подопечные Руя Витории не могут победить в чемпионате России на протяжении шести матчей подряд.
"Спартак" находится на десятом месте в РПЛ, набрав 20 очков за 16 туров.
Ближайший матч красно-белых состоится 4 декабря в рамках 17-го тура РПЛ против "Ахмата". Встреча начнётся 17:00 по московскому времени
Витория считает результат матча "Уфа" - "Спартак" справедливым
Тренер красно-белых Руй Витория поделился мнением о матче с "Уфой" (1:1).
Фото: "ФК Спартак"