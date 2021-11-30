Боккетти сообщил, что у него было два предложения - от "Спартака" и "Ювентуса". При этом туринский клуб хотел взять его в аренду. В итоге Боккетти перешел в "Спартак", и, по словам бывшего футболиста "красно-белых", это самое важное решение в его жизни.
"Меня приглашал "Ювентус", но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось. Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со "Спартаком". Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. "Спартак" выиграл чемпионат, Суперубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни", - сказал Боккетти.
Напомним, что Боккетти выступал за "Спартак" в 2013-2019 годах. До этого он играл за "Рубин" в 2010-2012 годах.
Источник: Спорт-Экспресс
Боккетти: переход в "Спартак" - самое важное решение в моей жизни
Бывший защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, как принимал решение о переходе в московский клуб.
Фото: "Спартак"