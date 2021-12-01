По информации источника, стороны подписали все необходимые бумаги. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что к "Спартаку" Свинов присоединится в январе.
Вратарь Илья Свинов выступает за "Факел" с лета 2021 года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча, а в 11 играх голкипер оставил свои ворота "сухими".
"Факел" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский клуб набрал в 25-ти матчах 49 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: вратарь "Факела" Свинов подписал контракт со "Спартаком"
Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов продолжит карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Факел"