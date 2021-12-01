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СМИ: вратарь "Факела" Свинов подписал контракт со "Спартаком"

Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов продолжит карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, стороны подписали все необходимые бумаги. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Отмечается, что к "Спартаку" Свинов присоединится в январе.

Вратарь Илья Свинов выступает за "Факел" с лета 2021 года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча, а в 11 играх голкипер оставил свои ворота "сухими".

"Факел" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский клуб набрал в 25-ти матчах 49 очков.

Источник: Metaratings


Теги: Факел Спартак Российские трансферы
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