В частности, Гаврилов заявил, что Соболеву нужно наладить сыгранность с партнерами по команде.
"Соболеву нужно прийти в нормальные кондиции, наладить сыгранность с партнерами. Он нападающий, и ему надо помогать. Сам он не сможет. Даже Левандовски всегда нуждается в помощи своих футболистов. Да, Роберт умеет забивать, но без хороших партнеров ему будет сложнее это делать", - сказал Гаврилов.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Соболев провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
"Спартак" с 20 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров чемпионата.
Источник: РБ Спорт
Гаврилов: Соболеву нужно прийти в нормальные кондиции и наладить сыгранность с партнерами по "Спартаку"
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов поделился мнением о форварде "красно-белых" Александре Соболеве.
Фото: ТАСС