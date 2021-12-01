Ранее СМИ сообщили, что несколько европейских клубов обратились к ЦСКА с предложениями по аренде Бистровича.
Агент футболиста опроверг информацию прессы. По его словам, предложений насчет аренды Бистровича не поступало.
"Нет, это неправда. Никаких предложений по аренде не поступало", - сказал Вукмирица.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Бистрович принял участие в пяти матчах и забил один гол. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В активе "армейцев" 24 очка.
Источник: Sport24
Агент Бистровича отреагировал на слухи о предложениях европейских клубов по аренде игрока
Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Фото: Sport24