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Агент Бистровича отреагировал на слухи о предложениях европейских клубов по аренде игрока

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Фото: Sport24
Ранее СМИ сообщили, что несколько европейских клубов обратились к ЦСКА с предложениями по аренде Бистровича.

Агент футболиста опроверг информацию прессы. По его словам, предложений насчет аренды Бистровича не поступало.

"Нет, это неправда. Никаких предложений по аренде не поступало", - сказал Вукмирица.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Бистрович принял участие в пяти матчах и забил один гол. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В активе "армейцев" 24 очка.

Источник: Sport24


Теги: Бистрович ЦСКА
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