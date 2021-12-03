Гамула выразил уверенность в том, что "Ростов" хорошо сыграет против "Зенита".
"Ростову" сейчас нечего терять, команда набирает ход. Я думаю, они покажут хорошую игру против "Зенита" и не будут бояться. "Зенит", конечно, фаворит по всем критериям. Но как бы там ни было, придется потрудиться. Я уверен, что "Ростов" покажет хорошую игру", - сказал Гамула.
Отметим, что встреча "Зенит" - "Ростов" пройдет сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура РПЛ. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России (17 очков). "Зенит" - лидер чемпионата (36 очков).
Источник: Евро-Футбол.Ру
Гамула: уверен, "Ростов" покажет хорошую игру в матче против "Зенита"
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча команды с "Зенитом".
Фото: РИА Новости