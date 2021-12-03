"Меня это тревожит. Главным методом должен быть диалог с болельщиками, организаторами мероприятий, чтобы выработать общую позицию. Спорт не должен быть местом конфликтов", - сказал Матыцин в ходе панельной сессии.
Напомним, после матча ЦСКА с "Зенитом" в 16-м туре активных фанатов армейцев начали массово задерживать на выходе со стадиона из-за использования пиротехники. После этого представители фанатского объединения ЦСКА заявили, что планируют устроить акцию протеста во время матча с "Крыльями Советов" в следующем туре.
К акции протеста также присоединились представители фанатских сообществ "Спартака", "Зенита", "Рубина" и "Ростова".
Источник: Матч ТВ
Министр спорта Матыцин заявил, что его тревожат акции фанатов
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал предстоящие протесты фанатов, которые планируют покидать трибуны по ходу матчей 17-го тура РПЛ.
Фото: Александр Щербак/ТАСС