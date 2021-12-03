Сообщается, что стороны пришли к согласию по расторжению контракта, который действовал до конца сезона.
23-летний Галаджан стал игроком "Нижнего Новгорода" в сентябре 2020 года, перейдя в клуб из академии "Локомотива". В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в пяти матчах, не отметившись голевыми действиями.
Завтра, 5 декабря, "Нижний Новгород" сыграет против "Рубина" в пятом туре чемпионата России. Сейчас команда Александра Кержакова занимает в турнирной таблице 14-е место с 15 очками.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: "Нижний Новгород" расторг контракт с Галаджаном
Нападающий "Нижнего Новгорода" Артем Галаджан покинул команду.
Фото: ФК "Нижний Новгород"