В "Спартаке" назвали причины отсутствия Ларссона и Кофрие в заявке на игру с "Ахматом"

В "Спартаке" раскрыли причины отсутствия форварда Джордана Ларссона и защитника Максимилиано Кофрие в заявке команды на матч 17-го тура РПЛ с "Ахматом".

Фото: Sport24





"Кофрие испытывает дискомфорт после матча с "Уфой", тренерский штаб решил сегодня поберечь его.



Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру. Решение об участии обоих футболистов в матче против "Легии" будет принято позднее после дополнительного обследования", - сказал Зеленов.



Отметим, что матч "Спартак" - "Ахмат" начнется в 17.00 мск.



"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. "Ахмат" набрал 24 очка. Грозненская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.



Источник: Как сообщил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу " Спартака ", Кофрие испытывает дискомфорт после игры с "Уфой", а Ларссон получил небольшое повреждение. Участие обоих игроков в матче Лиги Европы с "Легией" под вопросом. Футболистам предстоит пройти дополнительное обследование."Кофрие испытывает дискомфорт после матча с "Уфой", тренерский штаб решил сегодня поберечь его.Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру. Решение об участии обоих футболистов в матче против "Легии" будет принято позднее после дополнительного обследования", - сказал Зеленов.Отметим, что матч "Спартак" - "Ахмат" начнется в 17.00 мск."Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. "Ахмат" набрал 24 очка. Грозненская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.Источник: Sport24